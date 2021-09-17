Вулкан знаходиться приблизно в 40 кілометрах від столиці країни.

В Ісландії знову прокинувся вулкан Фаградальсфьядль. Він знаходиться приблизно за 40 кілометрів від столиці Ісландії - Рейк'явіка.

Про це повідомляє ТСН.

Стовп диму і полум'я зміг зняти один з туристів, який знаходився неподалік.

Вулкан Фаградальсфьядль вперше за 800 років прокинувся в березні поточного року. З того часу він то затихає, то прокидається.

Читайте такожГігантський стовп вогню на воді: у Каспійському морі стався потужний вибух (відео)Водночас вчені не вважають вулкан небезпечним. За їх словами, до катастрофи він не приведе, тому всі охочі можуть його відвідати.

Всього на вулкані вже 260 тисяч осіб. Туристи влаштовують пікніки і роблять ефектні фото на тлі пекельної картини.

Як раніше повідомляв УНІАН, виверження вулкана почалося в березні і тривало протягом декількох тижнів. Це місце привернуло безліч туристів, які влаштовують тут пікніки і навіть час від часу грають у волейбол.

Власники ділянки, на якій знаходиться Фаградальсфьядль, вирішили його продати. При цьому покупці знайшлися досить швидко.

Пізніше завдяки новій системі спостереження вчені розглянули вулкан через хмари пилу і попелу.

Автор: Анастасія Горбачова