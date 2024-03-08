За словами міністра закордонних справ Румунії Лумініти Одобеску, Росія посилює дезінформаційні атаки проти демократичних країн, намагаючись налаштувати союзників один проти одного та створити напруженість перед виборами в Європейському Союзі та США, повідомляє Bloomberg.
"Російський наратив поширюється, і ми повинні боротися з ним скоординовано та розумно. Росія намагається кинути виклик демократичним інституціям у наших країнах, перевірити їх межі та налаштуватити нас один проти одного, безпосередньо та через довірених осіб", - сказала вона.
Зазначається, що у рік, коли фактично половина світу збирається проголосувати за нове керівництво, Росія планує зосередитися на стратегії втручання у вибори, прямо чи опосередковано впливаючи на рішення людей за допомогою фейкових новин і дезінформації.
Водночас рішучість досягти спільної мети – перемоги України у війні проти Росії – має переважати, незважаючи на "природні" розбіжності в думках між головними світовими лідерами, каже Одобеску.
Якщо цього не зробити, то це спонукатиме інших авторитарних лідерів кинути виклик міжнародному порядку, додала вона.
Росія може втрутитися у вибори в Європі
У багатьох країнах Євросоюзу цього року відбудуться вибори до національних парламентів. США вже офіційно попередили, що Росія спробує втрутитися в ці вибори, щоб схилити результати на свою користь.
Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше висловила впевненість, що європейці добре зрозуміли, наскільки небезпечний Володимир Путін, і це розуміння позначається на результатах виборів.