Вона попереджає, що Росія посилює дезінформаційні атаки проти західних країн.

За словами міністра закордонних справ Румунії Лумініти Одобеску, Росія посилює дезінформаційні атаки проти демократичних країн, намагаючись налаштувати союзників один проти одного та створити напруженість перед виборами в Європейському Союзі та США, повідомляє Bloomberg.

"Російський наратив поширюється, і ми повинні боротися з ним скоординовано та розумно. Росія намагається кинути виклик демократичним інституціям у наших країнах, перевірити їх межі та налаштуватити нас один проти одного, безпосередньо та через довірених осіб", - сказала вона.

Зазначається, що у рік, коли фактично половина світу збирається проголосувати за нове керівництво, Росія планує зосередитися на стратегії втручання у вибори, прямо чи опосередковано впливаючи на рішення людей за допомогою фейкових новин і дезінформації.

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Водночас рішучість досягти спільної мети – перемоги України у війні проти Росії – має переважати, незважаючи на "природні" розбіжності в думках між головними світовими лідерами, каже Одобеску.

Якщо цього не зробити, то це спонукатиме інших авторитарних лідерів кинути виклик міжнародному порядку, додала вона.

Росія може втрутитися у вибори в Європі

У багатьох країнах Євросоюзу цього року відбудуться вибори до національних парламентів. США вже офіційно попередили, що Росія спробує втрутитися в ці вибори, щоб схилити результати на свою користь.

Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше висловила впевненість, що європейці добре зрозуміли, наскільки небезпечний Володимир Путін, і це розуміння позначається на результатах виборів.

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