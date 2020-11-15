У Степанакерті російські окупанти завершили розгортання командного пункту для управління своїми військами.

Так звані російські "миротворці" потихеньку окуповують Нагірний Карабах після домовленостей про повне припинення військових дій.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Росії, передає "Інтерфакс".

Окупанти вже розгорнули там 25 спостережних постів нібито для "дотримання режиму припинення вогню".

Сім постів виставлено в Лачинському коридорі між Карабахом і Вірменією, ще дев'ять - у південній зоні відповідальності (Степанакерт, Агдам, Лачін), десять - у північній (частині Тертерського і Агдамського районів, населений пункт Мардакерт).

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Також у Степанакерті завершено розгортання командного пункту окупантів для управління своїми військами.

У відомстві зазначили, що сторони дотримуються режиму припинення вогню, йде обмін тілами загиблих.

Що цьому передувало

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних військових дій, коли армія Азербайджану почала операцію з відновлення контролю над цим регіоном.

На початку листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно з досягнутою домовленістю, підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі й вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, будуть розгорнуті російські миротворці, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії.

Довідка УНІАН

У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб.

Відтоді Азербайджан не контролював не лише власне Нагірний Карабах, а й ще сім прилеглих районів, які вірменські сили називали "поясом безпеки".

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Автор: Денис Прядко