Партнери по НАТО у спільній заяві засудили вторгнення в повітряний простір Естонії.

У Нью-Йорку проходить сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій присутні, зокрема, партнери по НАТО. Країни-члени Альянсу випустили спільну заяву, в якій засудили російські провокації проти європейських країн, пише Sky News.

Зазначається, що ця сесія Генасамблеї ООН була скликана на прохання Естонії після того, як 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни. Також Таллінн активував статтю 4 НАТО для консультацій із союзниками з питань безпеки.

Після зустрічі партнери по НАТО у спільній заяві засудили вторгнення в повітряний простір Естонії як частину "ширшої тенденції дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії".

"Росія несе повну відповідальність за ці дії, які ведуть до ескалації, ризикують призвести до прорахунку і ставлять під загрозу життя людей. Вони повинні припинитися", - йдеться в заяві.

Крім того, союзники по НАТО запевнили, що Альянс використовуватиме згідно з міжнародним правом усі необхідні військові та невійськові засоби для захисту та стримування всіх загроз.

"Ми продовжуватимемо реагувати в такий спосіб, у такі строки і в таких сферах, які ми самі виберемо. Наша прихильність статті 5 є непохитною. Ці та інші безвідповідальні дії Росії не відвернуть союзників від їхньої незмінної прихильності підтримці України, безпека якої сприяє нашій безпеці, у здійсненні її невід'ємного права на самооборону проти жорстокої і неспровокованої агресивної війни Росії", - йдеться в заяві.

НАТО готове "налякати" Росію

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс готовий "налякати" Росію, щоб запобігти новим провокаціям. Він зазначив, що пілоти НАТО, які супроводжували російські літаки з повітряного простору Естонії, не виявили "безпосередньої загрози".

Генсек НАТО також додав, що "занадто рано говорити", чи пов'язаний інцидент із безпілотником у Данії з російськими провокаціями.

