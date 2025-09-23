Генсек НАТО також наголосив, що "занадто рано говорити", чи пов'язаний інцидент із безпілотниками в Данії з російськими провокаціями.

НАТО готове "налякати" Росію, щоб запобігти триваючим провокаціям. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Sky News.

"Звичайно", - відповів генсек НАТО на запитання про те, чи готове НАТО до більш жорсткої відповіді.

"Але ми завжди повинні робити це, оцінюючи ситуацію", - додав він.

Також Рютте зазначив, що пілоти НАТО, які супроводжували російські літаки з повітряного простору Естонії, не виявили "безпосередньої загрози".

"Під час останнього порушення повітряного простору Естонії сили НАТО оперативно перехопили і супроводили літаки без ескалації конфлікту, оскільки безпосередньої загрози не було", - сказав він.

Генсек НАТО також наголосив, що "занадто рано говорити", чи пов'язаний інцидент із безпілотником у Данії з російськими вторгненнями

Данці зараз оцінюють подію, додав генсек НАТО після телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен безпосередньо перед зустріччю з журналістами.

Росія випробовує НАТО на міцність

22 вересня в Копенгагені через загрозу безпілотників призупинив роботу місцевий аеропорт. Раніше росіяни вчинили провокацію в небі над Естонією. Три літаки РФ перетнули повітряний простір країни і перебували там протягом 12 хвилин.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уже запевнив, що його країна збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу.

Також міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Швеція застосує силу, якщо це буде необхідно в разі, якщо Росія порушить їхній повітряний простір.

