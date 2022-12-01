Депутати також закликають визнати російський режим терористичним.

Верховна Рада України звернулася до парламентів та урядів іноземних держав щодо обмеження права вето Росії у Раді безпеки ООН. За це рішення проголосували 314 народних депутатів.

Йдеться про заяву ВР щодо визнання російського режиму терористичним, нелегітимності перебування Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй і її реформування, відповідальності членів російських політичних партій, що підтримують агресію (№8229).

Згідно з документом, ВР констатує нелегітимність перебування Росії в ООН і висловлює підтримку докорінної реформи ООН, яка стосувалася б не лише розширення кількості постійних і непостійних членів, а й обмежувала б використання права вето постійними членами Ради Безпеки ООН, які своїми діями порушують зобов'язання за Статутом ООН.

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Також український парламент звертається до парламентів та урядів іноземних держав із закликом вжити негайних заходів для усунення Росії від використання прав і обов'язків, що випливали з членства СРСР в ООН; підтримати докорінну реформу ООН і, зокрема, її Ради безпеки, яка б стосувалася, у тому числі права вето постійних членів Радбезу.

Крім того, ВР закликає парламенти та уряди іноземних держав співініціювати та підтримати резолюцію Генеральної асамблеї ООН про запит консультативного висновку у Міжнародного суду ООН щодо обмежень права вето постійних членів ООН, які могли б випливати зі статуту ООН та загальних принципів права.

Разом з тим український парламент закликає парламенти та уряди іноземних держав визнати Росію державою-спонсором тероризму та державою, що використовує засоби тероризму; визнати терористичним політичний режим Росії.

Серед іншого, ВР закликає парламенти та уряди іноземних держав запровадити обмежувальні заходи проти членів всіх російських політичних партій, які відповідальні за та прямо уможливлюють розв'язання та ведення агресії проти України.

Також Верховна Рада закликає активізувати та конкретизувати зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у скоєнні міжнародних злочинів, у тому числі шляхом створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України вищих посадових осіб держави-агресора.

Крім того, Верховна Рада закликає парламенти та уряди іноземних держав долучитися до розробки та функціонування компенсаційного механізму, який би забезпечив виплату компенсації в повному розмірі за всю шкоду, завдану внаслідок російської агресії проти України.

Український парламент також закликає посилити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, необхідну для захисту цивільного населення та повного відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та територіальних водах.

Росія в радбезі ООН: позиція України

23 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що одне крісло в Раді безпеки ООН "досі окуповане". Володимир Зеленський заявив, що Росія не повинна брати участь у будь-яких голосуваннях в ООН щодо питань її агресії.

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав присутність росіян у Радбезі глузуванням над мирними зусиллями організації.