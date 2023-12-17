Міністерство оборони опублікувало відеоролик, на якому гігантську ракету транспортують в шахту і завантажують туди.

Російські ракетні війська завантажили нову міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс" в шахту на базі Козельськ в Калузькій області, на північний захід від Москви.

Ракета РС-24 ("Ярс") довжиною 23 метри призначена для доставки розділяються головних частин незалежного наведення (РГЧ), які дозволяють ракеті доставляти кілька ядерних боєголовок по різних цілях, пише Reuters.

"На Козельському з'єднанні РВСП завантажили міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс" в шахтну пускову установку", - повідомили в Міноборони.

Відео дня

Міністерство оборони опублікувало відеоролик, на якому гігантську ракету транспортують в шахту і завантажують в шахту. Відео супроводжувалося гучною рок-музикою.

Ядерний потенціал РФ - деталі

Росія володіє найбільшим у світі арсеналом ядерної зброї, за нею йдуть США. Разом Росія і США контролюють понад 90% світової ядерної зброї.

За даними Федерації американських вчених, у Росії є близько 5889 ядерних боєголовок, а у США - близько 5244. З них у Росії і США розгорнуто приблизно по 1670 стратегічних ядерних боєголовок.

Росія провалила випробування носіїв ядерної зброї-ракет "Ярс " і"Булава". Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, недавні випробування ракет були невдалими. Хоч росіяни і хвалилися нібито успішними пусками.

"Запуск ракети "Ярс" з космодрому "Плесецьк" (Архангельська обл.) по цілі на полігоні "Кура" (Камчатка) здійснив бойовий розрахунок 33 ракетної армії Ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ. За даними ГУР, ракета "Ярс" збилася з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора Росії 25 жовтня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Так само невдало 25 жовтня 2023 року завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава", що в черговий раз засвідчило її ненадійність.

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