Сусідня країна заявила, що її повітряний простір не був порушений.

У Польщі заявили, що операції польських та союзних літаків у четвер, які пов'язані з російською атакою по Україні, завершилися. З словами військових, порушень польського повітряного простору не зафіксували. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних Сил Польщі, передає Reuters.

"У зв'язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України операції польської та союзної авіації в польському повітряному просторі завершені", - додали у повідомленні.

Російські удари по Україні 21 серпня - що відомо

Нагадаємо, 21 серпня Росія завдала масованого удару по Україні, найбільше постраждали західні області України. Зокрема через ворожий удар по Львову загинула людина, ще двоє осіб отримали поранення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна десятків будинків. Усі служби працюють на місці.

Також повідомлялось, що росіяни вдарили по американському заводу на Закарпатті, внаслідок чого постраждало 15 мирних жителів. Зазначається, що окупанти атакували підприємство, де виготовлялися побутові прилади.

"Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом. Це не перша російська атака на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак. Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, підприємств та нормального життя в нашій країні", - відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга.

