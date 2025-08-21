Двоє з них перебувають у важкому стані.

Сьогодні російська окупаційна армія атакувала Закарпаття - у Мукачеві дві ракети морського базування типу "Калібр" влучили у підприємство з іноземними інвестиціями. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Закарпатської Обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

За його словами, росіяни завдали удару по заводу, де виготовлялися побутові прилади.

"Було влучання в завод - це цивільна інфраструктура, де виготовляються побутові прилади. Це іноземна інвестиція…", - сказав посадовець.

Він уточнив, що у підприємство влучили близько 4:40 дві ракети типу "Калібр". Внаслідок цього поранення отримали 12 працівників заводу, які доставлені до лікарні. Серед них двоє у важкому стані, зараз медики борються за їхні життя.

Як пояснив Білецький, наразі пожежа ще вирує, полум’я гасять рятувальники. Через те що горить багато пластику у повітря потрапляють шкідливі речовини, тому населенню радять зачинити вікна та за можливості не виходити на вулиці.

Також, додав посадовець, стався приліт "шахеда" в одному з сіл Хустщини: пошкоджені приватні будинки. За попередніми даними, там обійшлося без постраждалих. Наслідки дронової атаки ліквідовують.

За даними Закарпатської обласної прокуратури, у Мукачеві ракетами типу "Калібр" на підприємстві спричинено вибух. Прокурори розпочали розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч.1 ст. ст. 438 КК України).

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ворожа ракета влучила в американський завод з виробництва електроніки.

"Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом. Це не перша російська атака на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак. Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, підприємств та нормального життя в нашій країні", - наголосив дипломат.

Згодом у Національній поліції України уточнили, що у Мукачеві через удар по промисловому об’єкту поранення отримало 15 цивільних. Наймолодшому із травмованих - 22 роки, найстаршому - 63. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. До ліквідації наслідків обстрілу та допомоги постраждалим залучені рятувальники й медики.

Атака РФ 21 серпня - що відомо

Як писав УНІАН, сьогодні під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні вночі 21 серпня російські війська атакували місто Мукачево Закарпатської області. Удар підтвердили у міській раді.

Йшлося, що внаслідок ворожої атаки стався удар по території одного з підприємств. Людей закликали зберігати спокій, щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Також повідомлялося, що постраждало багато людей, поранених доставили до лікарні Святого Мартина.

Також повідомлялось, що через російський удар по Львову загинула людина. Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна десятків будинків. Крім того, внаслідок атаки постраждало двоє людей.

