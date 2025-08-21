Кількість постраждалих зросла. Підтверджено, що одна людина загинула, ще троє постраждало.

В ніч на четвер, 21 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Є загиблий та постраждалі. В Державній службі надзвичайних ситуацій показали наслідки ворожих ударів.

Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Виникли пожежі.

"На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Попередньо відомо про двох травмованих. На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що кількість постраждалих зросла. Підтверджено, що одна людина загинула, ще двоє постраждало.

Один чоловік у важкому стані, зараз у операційній. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості. Лікарі проводять обстеження.

Згодом стало відомо про третю постраждалу - жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона. У постраждалої діагностовано поверхневу рану грудної клітки, гематоми та забій легень. Стан середньої важкості.

Атака на Львів - головні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 серпня росіяни атакували ракетами і "Шахедами" місто Львів. За попередньою інформацією, внаслідок ударів постраждали люди.

За інформацією очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, внаслідок комбінованого удару БпЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула.

