На цьому тижні у компанії Indian Oil Corp. відновили купівлю російської сирої нафти, що доставляється танкером "Совкомфлоту". Це прокладає шлях для відновлення нафтових постачань після того, як американські санкції призвели до їх зриву. Такі дані наводить Bloomberg.
Як стало відомо, танкер "Владимир Тихонов" вивантажив близько 1 млн барелів російської нафти марки Urals в порту Парадіп, де знаходиться нафтопереробний завод компанії Indian Oil.
Прийняття танкера "Совкомфлоту" найбільшим індійським нафтопереробником має велике значення, оскільки може заохотити менші компанії також використовувати цю судноплавну компанію для закупівлі нафти в РФ.
"Щоденний імпорт нафти з Росії в Індію у квітні зріс до понад 1,9 млн барелів, що є найвищим показником з липня. Поставки нафти сортів Urals і Sokol різко зросли в порівнянні з попереднім місяцем, свідчать дані. Для порівняння, нафтопереробні компанії скоротили поставки з Іраку і Саудівської Аравії, другого і третього за величиною постачальників нафти в Індію", - йдеться у матеріалі.
Своєю чергою щонайменше п'ять танкерів "Совкомфлоту", які займаються перевезенням нафти марки Urals, зазначають Індію, як пункт призначення в цьому місяці, а танкер "Суворовський проспект" стоїть біля західного узбережжя країни, свідчать дані відстеження суден Bloomberg.
Indian Oil Corp. - довідка
Indian Oil Corporation є нафтогазовою компанією, яка спеціалізується на нафтопереробці та дистрибуції нафтопродуктів. Вона утворилася у 1964 в результаті злиття двох компаній: Indian Oil Company Ltd. та Indian Refineries Ltd.
У списку найбільших компаній світу Forbes Global 2000 за 2022-й Indian Oil Corporation посіла 357 місце. Станом на позаминулий рік компанія мала понад 31 тис. співробітників.
Індія вертається до російської нафти
В кінці квітня повідомлялось, що індійці почали приймати російські танкери з нафтою після короткочасної зупинки: судно "Совкомфлота" вивантажилось в одному з індійських портів 26 квітня.
А на початку минулого місяця стало відомо, що Росія повернулась до постачать в Індію нафти "Сокіл".
"Вантажі пропонуються з привабливими знижками, що призвело до відновлення деяких потоків до Індії", - розповіли у виданні Bloomberg.
Зазначимо, що Нью-Делі став найбільшим споживачем російської морської нафти після того, як країни Заходу відмовилися від співпраці з Москвою через початок повномасштабної війни.