Це може заохотити використовувати судна російської компанії інших нафтопереробників.

На цьому тижні у компанії Indian Oil Corp. відновили купівлю російської сирої нафти, що доставляється танкером "‎Совкомфлоту"‎. Це прокладає шлях для відновлення нафтових постачань після того, як американські санкції призвели до їх зриву. Такі дані наводить Bloomberg.

Як стало відомо, танкер "Владимир Тихонов" вивантажив близько 1 млн барелів російської нафти марки Urals в порту Парадіп, де знаходиться нафтопереробний завод компанії Indian Oil.

Прийняття танкера "‎Совкомфлоту" найбільшим індійським нафтопереробником має велике значення, оскільки може заохотити менші компанії також використовувати цю судноплавну компанію для закупівлі нафти в РФ.

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"Щоденний імпорт нафти з Росії в Індію у квітні зріс до понад 1,9 млн барелів, що є найвищим показником з липня. Поставки нафти сортів Urals і Sokol різко зросли в порівнянні з попереднім місяцем, свідчать дані. Для порівняння, нафтопереробні компанії скоротили поставки з Іраку і Саудівської Аравії, другого і третього за величиною постачальників нафти в Індію", - йдеться у матеріалі.

Своєю чергою щонайменше п'ять танкерів "Совкомфлоту", які займаються перевезенням нафти марки Urals, зазначають Індію, як пункт призначення в цьому місяці, а танкер "Суворовський проспект" стоїть біля західного узбережжя країни, свідчать дані відстеження суден Bloomberg.

Indian Oil Corp. - довідка

Indian Oil Corporation є нафтогазовою компанією, яка спеціалізується на нафтопереробці та дистрибуції нафтопродуктів. Вона утворилася у 1964 в результаті злиття двох компаній: Indian Oil Company Ltd. та Indian Refineries Ltd.

У списку найбільших компаній світу Forbes Global 2000 за 2022-й Indian Oil Corporation посіла 357 місце. Станом на позаминулий рік компанія мала понад 31 тис. співробітників.

Індія вертається до російської нафти

В кінці квітня повідомлялось, що індійці почали приймати російські танкери з нафтою після короткочасної зупинки: судно "Совкомфлота" вивантажилось в одному з індійських портів 26 квітня.

А на початку минулого місяця стало відомо, що Росія повернулась до постачать в Індію нафти "‎Сокіл"‌‎.

"Вантажі пропонуються з привабливими знижками, що призвело до відновлення деяких потоків до Індії", - розповіли у виданні Bloomberg.

Зазначимо, що Нью-Делі став найбільшим споживачем російської морської нафти після того, як країни Заходу відмовилися від співпраці з Москвою через початок повномасштабної війни.

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