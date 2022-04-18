Більшість відкритих справ стосується використання літери "Z", що стала символом російського нападу.

Поліція та прокуратура кількох регіонів Німеччини розслідують понад 140 справ про схвалення війни Росії проти України.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на групу видань Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Зазначається, що більшість відкритих справ стосується використання літери "Z", що стала символом російського нападу. Зображення цієї літери в громадських місцях підпадає під 140 статтю німецького Кримінального кодексу, що передбачає штраф або позбавлення волі до трьох років для тих, хто "заохочує чи іншим чином схвалює публічно, на зборах або шляхом розповсюдження письмових матеріалів" протиправні дії.

Зокрема, у землі Саксонія-Ангальт заведено 19 справ за цією статтею через букву "Z", у Гамбурзі – 17, з них 16 теж стосуються цього символу. У густонаселеній землі – Північній Рейн-Вестфалія відкрито 37 справ через схвалення російської агресії проти України, 22 з них також пов'язані з демонстрацією "Z". Деякі регіони, приміром, Баварія, такої статистики щодо виправдання нападу Росії на Україну не ведуть, але запевняють, що вживають заходів проти тих, хто підозрюється у цих злочинах.

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку російської війни в Україні у низці міст Німеччини прокотилася хвиля проросійських акцій, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та Радянського Союзу. У більшості випадків учасникам проросійських акцій опонували інколи навіть численніші проукраїнські виступи.

Зокрема, у Берліні 3 квітня 2022 року відбувся автопробіг з триколором – саме в той день, коли світ дізнався правду про страшні злочини, вчинені російськими військовими в Бучі та інших містах Київської області.