За словами російського чиновника, евакуювати громадян РФ з України не будуть через їх велику кількість.

Міністерство закордонних справ Росії порекомендувало громадянам РФ, які перебувають в Україні, стежити за повідомленнями на тлі інформації про можливе вторгнення.

Як передає "ТАСС", там також заявили про можливість "провокацій".

"Рекомендації зарубіжних країн покинути Україну - штучне нагнітання ситуації, додали в російському МЗС.

Директор департаменту "Ситуаційно-кризовий центр МЗС РФ" Юрій Горлач, як пишуть "РИА Новости" заявив, що провокації нібито можливі щодо Донбасу.

"Звичайно, провокації не виключені. Особливо з боку автономних акторів, як зараз можна називати, в Україні", - сказав він.

Чиновник також дав зрозуміти, що евакуювати росіян з території України не планують: "Ви уявляєте, скільки російських громадян знаходиться на території України?".

Зазначимо, напередодні представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила про рішення скоротити штат російського посольства в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.

11 лютого низка країн, серед яких США, закликали своїх громадян покинути територію України через загрозу вторгнення російських військ.