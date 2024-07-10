Рішенню не допускати російський вітрильник "Штандарт" посприяли українці в регіоні Бретань.

Українці Бретані, що на північному заході Франції, спільно з місцевими активістами домоглись скасування участі російського вітрильника "Штандарт", який є копією фрегата царя Петра І, у великому морському фестивалі, що має відбутися у французькому Бресті. Про це Укрінформу повідомила президентка асоціації "Іруаз – Україна" Світлана Жестан.

"Ми добились зустрічі з Фортуне Пеллікано, заступником мера і президентом морських фестивалів Бреста. Він заявив, що корабель "Штандарт", який перебуває під дією санкцій ЄС, яка поширюється також на історичні репліки суден, не зможе пришвартуватись у Бресті на час свята. Тобто не буде прийнятий і не зможе бути на морському святі", - сказала Жестан.

Видання зазначає, що напередодні активісти провели мітинг на площі Свободи у Бресті, аби переконатися, що місцева влада виконає рішення префектури Фіністера про заборону російському кораблю заходити в порт в рамках європейських санкцій проти Росії.

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"Він не може зайти до нас в Брест", - підтвердила Жестан.

За її словами, тепер згідно з офіційними документами, судно може лише підійти ближче та спустити шлюпку, щоб взяти їжу та воду.

У свою чергу французький активіст Бернар Грюа зазначив, що, згідно зі статтею 3 Регламенту ЄС, після 16 квітня 2022 року забороняється надавати доступ до портів, а після 29 липня 2022 року до шлюзів на території ЄС будь-якому судну, зареєстрованому під прапором Росії, за винятком доступу до шлюзів з метою залишити територію Євросоюзу. Грюа також має докази зв’язків капітана та нібито власника російського судна Володимира Мартуса з адміністрацією президента РФ. Крім того, російське судно становить ризик для національної безпеки Франції, оскільки може збирати розвідувальні дані.

"Цей корабель - ідеальна платформа для електронного прослуховування. Він 33 метри завдовжки. Ви можете посадити на нього кого завгодно, можете розгорнути антену, крім того, він має в своєму екіпажі військових або колишніх військових. Тобто це надзвичайний інструмент російського режиму", - підкреслив активіст.

Санкції проти російських суден

У червні десятки суден "тіньового флоту" РФ потрапили під санкції Європейського Союзу. В "чорному списку" опинились не тільки нафтові танкери, а й судна загального призначення і ті, що перевозять СПГ.

Загалом під санкції потрапили 27 суден, зокрема два судна, що зберігають скраплений природний газ, і судна загального призначення, які перевозили заборонені товари або пов'язані з організаціями, що перебувають під санкціями.

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