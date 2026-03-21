Спецслужби РФ хотіли розіграти 'замах' на Орбана для підняття його рейтингів, – WP

Кремль нібито готував провокацію для впливу на вибори в Угорщині, але поки не реалізував цю ідею.

Служба зовнішньої розвідки РФ (СЗР) розглядала сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби вплинути на результати парламентських виборів. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на дані європейської розвідки.

За інформацією журналістів, російські оперативники занепокоїлися різким зниженням підтримки Орбана напередодні виборів. У внутрішньому звіті, який отримали європейські спецслужби, пропонується реалізувати сценарій, що мав би "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії".

"Такий інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань на емоційну", – йдеться у документі.

Йдеться про фокус на темах безпеки, стабільності та захисту політичної системи.

Реалізації не було

Наразі жодних реальних нападів на Орбана не зафіксовано. Водночас сам факт існування подібного плану, за оцінками журналістів, свідчить про високу зацікавленість Москви у результатах виборів в Угорщині.

Речник угорського прем’єра Золтан Ковач не відповів на запити журналістів щодо можливого втручання Росії. Натомість прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав це "дезінформацією".

Зміна риторики в Угорщині

Останнім часом Орбан і його партія Фідес активніше зміщують увагу виборців із економічних проблем на питання безпеки. Серед озвучених загроз – можливе припинення постачання російської нафти через трубопровід "Дружба" та нібито ризики з боку України.

Нещодавно Німеччина заявила, що поведінку Орбана "вже неможливо терпіти". Берлін нібито попередив Будапешт про "серйозні наслідки" через позицію щодо надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Натомість прем'єр-міністр Італії Мелоні стала на бік Орбана у конфлікті з Україною. Вона заявила своїм колегам, що розуміє причини, через які угорський лідер розлютив блок, порушивши своє слово і відмовившись від кредиту в розмірі 90 мільярдів євро Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: