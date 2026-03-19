Німеччина заявила, що поведінку Орбана щодо України 'вже неможливо терпіти', - Politico

Будапешт попередили про "серйозні наслідки" через позицію щодо України.

Міністр зовнішніх справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив своєму угорському колезі, що політику Будапешту вже "не можна терпіти". Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів.

Видання нагадує, що раніше політичний директор угорського прем'єра Балаж Орбан заявив, що Німеччина нібито "погрожує Угорщині". За його словами, Берлін нібито попередив Будапешт про "серйозні наслідки" через позицію щодо надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Натомість дипломати, які брали участь у цій розмові, заперечили версію Орбана про те, що Берлін нібито погрожував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто. Натомість, за словами дипломатів, німецький міністр дав "дуже прямі та чіткі" сигнали, які "не залишають сумнівів у тому, що це більше не можна терпіти". Водночас міністри зовнішніх справ інших країн нібито були ще більш прямими у спілкуванні з Сійярто, що, за словами одного з дипломатів, здивувало його.

"Прем’єр-міністр Орбан повинен зрозуміти, що він постійно випробовує межі того, що інші держави-члени готові терпіти. Це не може тривати далі", – зазначив дипломат-високопосадовець ЄС із "середньої за розміром країни". Водночас інший дипломат заявив, що така поведінка Будапешта матиме наслідки після виборів в Угорщині.

Нагадаємо, раніше Будапешт зробив низку заяв щодо нібито впливу України на вибори в Угорщині. Зокрема одній з таких заяв Орбан заявив, що Київ спільно з Брюселем намагається позбавити його влади.

Водночас видання Politico, аналізуючи сигнали від двох ключових партій на виборах, відзначає, що навіть до голосування вже виникають питання щодо того, чи зможе одна зі сторін прийняти свою поразку. Зазначається, що діючий премʼєр Орбан може готувати план на випадок поразки – зокрема у вигляді введення надзвичайного стану в країні.

