Північний флот ВМФ РФ не розкрив причини інциденту.

Російський атомний підводний човен "Орел" втратив хід під час проходу через територіальні води Данія.

Як повідомляє The Barents Observer, інцидент стався 30 липня. Судно почало дрейфувати, два інших кораблі ВМФ РФ прийшли йому на допомогу.

Зазначається, що "Орел" здійснював перехід з Санкт-Петербурга у складі групи з буксиром "Алтай" і ракетним есмінцем "Віце-адмірал Кулаков". Проблеми у "Орла" виникли у жвавих водах Данії, біля міста Орхус.

Данський флот завжди уважно стежить за переходом кораблів РФ через свої територіальні води. 30 липня російську групу супроводжувало патрульне судно HDMS Diana. У Facebook команда "Діани" назвала ситуацію з російськими кораблями "драматичною".

"Ескорт з Балтійського моря увійде в історію як драматичний і захоплюючий, оскільки у атомного підводного човна "Орел" класу "Оскар-II" були проблеми з тягою і він втратив хід в районі Сейора, де став дрейфувати зі швидкістю 1,5 вузла в бік острова", - йдеться в повідомленні Данських ВМС.

Данці бачили, що екіпаж підводного човна вийшов на палубу в рятувальних жилетах. Російський буксир "Алтай" кинув троси і підготувався до буксирування величезної субмарини. Данський флот запропонував допомогу, але росіяни від неї відмовилися.

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ВМФ РФ не стали публікувати жодної інформації про причини інциденту.

Зазначається, що" Орел "- одна з трьох останніх атомних субмарин проекту "Антей" (за класифікацією НАТО - Oscar-II class), що знаходяться у складі Північного флоту. Вона була побудована близько 30 років тому, несе ракетне, торпедне і мінне озброєння. До цього ж класу підводних човнів належав і сумнозвісний підводний човен "Курськ", що зазнала катастрофи у 2000 році.

Автор: Дмитро Захаров