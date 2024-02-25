Поплічники Путіна роблять усе можливе, аби "відмити" свої попередні злочини та отримати прихисток у країнах ЄС та США. При цьому "допомогу" втікачам може надавати сам Кремль та його "правоохоронні органи".

15 лютого 2024-го російські ЗМІ повідомили про те, що в Інтернеті опинилися злиті дані про кримінальний розшук екс-депутата Держдуми від путінської "Єдіної Росії" Магомеда Гаджиєва. У травні 2023-го його навіть оголосили в РФ "іноземним агентом". Сам "агент", за версією росіян, переховується за кордоном в пошуках іноземного громадянства. Щоправда статтю Кримінального кодексу, за якою "розшукують" Гаджиєва, офіційні джерела російських "правоохоронців" чомусь не вказують.

15 грудня 2023 року Державне бюро розслідувань оголосило про підозру Гаджиєву. Відповідний документ з’явився на сайті Офісу генерального прокурора України. Українські правоохоронці інкримінують Гаджиєву частину 1 статті 110 Кримінального Кодексу – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону, а також публічні заклики до вчинення таких дій.

Магомед Гаджиєв – депутат Держдуми 4 (!!!) скликань поспіль. Людина, яка 2014-го голосувала за анексію українського Криму, надавала підтримку бойовикам на Донбасі (про що є публічні "подяки" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна), Гаджиєв особисто фінансував окупаційні підрозділи, сформовані з етнічних дагенстанців, які вторглися на територію України 24 лютого 2022 року. Відповідні "подяки" російських військових окупантів персонально Гаджиєву можна легко відшукати у мережі YouTube.

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В самій Росії кримінальний "хвіст" Гаджиєва ще довший. За інформацією Телеграм-каналу "Україна 24/7" (https://t.me/c/1242446516/69764), екс-депутат Держдуми 2011-го року мав безпосередній стосунок до організації вбивства відомого громадського та релігійного діяча Дагестану, ректора Інституту теології та міжнародних відносин, віце-президента Північнокавказького центру ісламської освіти та науки, муфтія Максуда Садикова.

7 червня 2011 року автомобіль, в якому їхав муфтій та його племінник Залімхан Мусаєв, був розстріляний неподалік приміщення Духовного управління мусульман Дагестану на вулиці Абубакарова в Махачкалі. Про вбивство Садикова тоді писали впливові світові ЗМІ. В його тілі знайшли 16 куль.

Російські ЗМІ тоді писали про те, що напередодні вбивства між Садиковим та Гаджиєвим виникла суперечка через бізнес-питання, яка закінчилася розмовою на підвищених тонах та взаємними образами. Тривалий час справі про вбивство не давали хід, адже Гаджиєв мав депутатську недоторканість та дуже близькі зв’язки з Кремлем… У 2023-му слідство відновили, затриманий "виконавець" Рамазан Магомедов дав свідчення на Магомеда Гаджиєва, - повідомляє телеграм-канал "Україна 24/7". Саме тому російське МВС може не "світити" офіційно статтю за якою "розшукують" екс-депутата Державної Думи.

"Те, що наближені до Кремля особи можуть бути замішані у кримінальних злочинах – не новина. Адже нинішній кремлівський режим цілком і повністю побудований на принципах функціонування радянського КГБ. А КГБ – завжди мало тісні зв’язки з кримінальними елементами. Кримінальників традиційно використовували для "найбруднішої" роботи в інтересах спецслужб. Але для українців є дуже важливим, аби в першу чергу всі ці нинішні та колишні "друзі Путіна" відповіли за злочини перед Україною. За те, що саме вони розв’язали найкривавішу війну 21-го століття, яка призвела до сотень тисяч смертей", - коментує ситуацію політексперт Олександр Антонюк.

У березні 2023 група депутатів ВРУ звернулася до Палати представників США та Європейської Комісії з рекомендацією накласти санкції на російського мільярдера Магомеда Мусаєва. В Україні він став "підсанкційним" у травні 2018. Нині його справою займається Офіс Генерального прокурора та ДБР.