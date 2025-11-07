За словами військового, російські повітряні сили досі сильні.

Росія може в будь-який момент здійснити обмежену атаку на територію НАТО. Про це попередив високопоставлений німецький військовий чиновник, генерал-лейтенант Олександр Зольфранк, передає Sky News.

"Якщо подивитися на нинішні можливості та бойову потужність Росії, то вона може вже завтра розпочати невелику атаку на територію НАТО. Невелика, швидка, обмежена регіонально, нічого великого - для цього Росія занадто зв'язана в Україні", - зауважив він.

Відомо, що Зольфранк є очільником оперативного командування Німеччини та курує планування оборони.

Також військовий повторив попередження НАТО про те, що РФ може потенційно розпочати повномасштабне вторгнення в країни альянсу вже у 2029 році.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заперечує такі плани, наголошуючи, що повномасштабний напад РФ на Україну був "насправді захистом від розширення НАТО".

Попри невдачі у війні в Україні, Зольфранк попередив, що російські повітряні сили досі сильні, а ядерні та ракетні можливості країни не постраждали.

За його словами, хоча Чорноморський флот РФ зазнав серйозних втрат, інші російські флоти не були скорочені.

"Сухопутні війська зазнають втрат, але Росія заявляє, що має намір збільшити загальну чисельність військ до 1,5 мільйона солдатів. А Росія має достатньо основних бойових танків, щоб вже завтра здійснити обмежену атаку", - пояснив генерал-лейтенант.

Проте, за словами військового, є три фактори, які визначатимуть, чи вирішить Росія атакувати чи ні, а саме:

військова міць РФ;

її військові досягнення;

її керівництво.

"Ці три фактори приводять мене до висновку, що російська атака є цілком можливою. Чи відбудеться вона, чи ні, значною мірою залежить від нашої власної поведінки", - підкреслив Зольфранк.

Як цитує Reuters, генерал наголосив, що гібридні тактики РФ, а саме запуск БпЛА по країнах Європи, варто розглядати як взаємоповʼязані елементи стратегії, яка також включає війну проти України.

"Росіяни називають це нелінійною війною. У їхній доктрині це війна перед застосуванням звичайної зброї. І вони погрожують застосувати ядерну зброю - це війна за допомогою залякування", - зауважив він.

Зольфранк додав, метою РФ є як провокація НАТО, як і оцінка його реакції, аби "посилити нестабільність, поширити страх, завдати шкоди, шпигувати і перевірити" стійкість альянсу.

НАТО і Росія - останні новини

Раніше Associated Press повідомляло, що дві країни НАТО розгортають антидронову систему, протестовану в Україні. Йдеться про Польщу та Румунію, які тестують систему, що здатна самостійно наближатися до ворожого безпілотника, аналізувати загрозу та відкривати вогонь - або передавати дані іншим силам для перехоплення.

"Ця система забезпечує нам дуже точне виявлення й дозволяє дешево збивати дрони за низькою ціною. Це набагато ефективніше, ніж піднімати F-35 у повітря для знищення дронів ракетою", - розповів полковник Марк Маклеллан з Об’єднаних сухопутних сил НАТО.

Водночас видання Business Insider писало, що НАТО, готуючись до війни, робить ставку на танки, попри стрімкий розвиток дронів. Зокрема ці країни, як і раніше, інвестують у танки, а Німеччина у цьому випадку не є винятком.

Командир однієї з німецьких бригад пояснив це тим, що потрібно готуватися "до війни майбутнього, а не до війни минулого і, ймовірно, також не до війни, яка відбувається зараз".

