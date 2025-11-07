На валютні рахунки уряду в жовтні надійшло 6,4 млрд доларів.

Міжнародні резерви України в жовтні зросли на 6,4% і станом на 1 листопада, за попередніми даними, склали 49,5 мільярда доларів.

Як повідомили в Національному банку України, це найвищий показник за всю історію незалежної України.

"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 6,4 млрд дол.,у тому числі:

4,7 млрд дол. – від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1,1 млрд дол. – через рахунки Світового банку;

507,7 млн дол. – від розміщення ОВДП;

117,3 млн. дол. – від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 611,6 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 83,9 млн дол.

Чистий продаж валюти Нацбанку в жовтні становив 2,8 млрд дол.

Регулятор наголошує, що обсяг міжнародних резервів достатній для збереження стійкості валютного ринку.

Станом на 1 вересня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 46 мільярдів доларів. У серпні вони зросли на 7%.

В липні золотовалютні резерви зменшувалися на 4,5% - до 43 млрд доларів. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Нацбанку та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

