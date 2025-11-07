Як запевняють у владі, держава не витратить додатково на програму УЗ-3000 жодної копійки.

Програма УЗ-3000, згідно з якої українці можуть безкоштовно подорожувати залізницею, запрацює з 1 грудня.

Про це розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

"Це можливість для всіх громадян України. Вона має запуститися з 1 грудня і буде реалізовуватися впродовж чотирьох місяців, коли низький попит на "Укрзалізницю", але є постійні високі видатки "Укрзалізниці", – зазначила голова Кабміну.

За її словами, державних дотацій на "Укрзалізницю" в наступному році буде виділено не менше 15 млрд гривень (в цьому – близько 13 млрд грн), оскільки підприємство збиткове. Проте конкретно програма УЗ-3000 нічого не коштуватиме бюджету.

"15 млрд гривень і УЗ-3000 – непов’язані речі", – уточнює Свириденко.

Скористатися програмою українці зможуть саме впродовж зимового сезону, коли потяги йдуть напівпорожніми.

"Собівартість пасажирських перевезень вища за вартість квитка. Раніше цей дисбаланс компенсувався за рахунок карго-перевезень. Через війну обсяги карго-перевезень зменшуються і цього ресурсу не вистачає", – пояснила прем'єрка.

Згідно нової програми УЗ-3000 від "Укрзалізниці", кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізничними шляхами 3 тисячі кілометрів в межах країни. Проте доступними будуть такі поїздки тільки в період низької мобільності, коли вагони їдуть напівпорожніми. На певні види квитків ця програма не розповсюджується.

Крім того, аби компенсувати витрати на цю програму, для місць в вагонах 1-го класу, СВ та потягах міжнародного сполучення "Укрзалізниця" введе динамічне формування ціну на квитки і додаткові сервіси.

