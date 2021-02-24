Поліція не знайшла на тілі 61-річного чоловіка слідів насильницької смерті.

Російського актора Дмитра Писаренка виявили мертвим у його квартирі в центрі Москви.

Читайте такожПомер один із засновників The Animals Хілтон Валентайн

Про це повідомляє "ТАСС", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Родич актора, який раз на тиждень відвідував його і привозив продукти, викликав поліцію, коли в один з візитів йому ніхто не відкрив двері. За словами родича, актор був хворий на гострий панкреатит.

Правоохоронці не знайшли на тілі 61-річного чоловіка слідів насильницької смерті.

Писаренко активно знімався у 80-ті і 90-ті роки - відомий за ролями у стрічках «Лермонтов», «Ревізор» і «Цар Іван Грозний».

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров