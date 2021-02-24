Російського актора Дмитра Писаренка виявили мертвим у його квартирі в центрі Москви.
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Про це повідомляє "ТАСС", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.
Родич актора, який раз на тиждень відвідував його і привозив продукти, викликав поліцію, коли в один з візитів йому ніхто не відкрив двері. За словами родича, актор був хворий на гострий панкреатит.
Правоохоронці не знайшли на тілі 61-річного чоловіка слідів насильницької смерті.
Писаренко активно знімався у 80-ті і 90-ті роки - відомий за ролями у стрічках «Лермонтов», «Ревізор» і «Цар Іван Грозний».
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