За деякими даними на борту могли перебувати шість осіб.

Російський літак Falcon 10B (RA-09011), що належить російській компанії "Атлетік груп" і приватній особі, зазнав катастрофи над територією Афганістану.

Літак виконував чартерний рейс з Індії в столицю Узбекистану Ташкент, а потім в російський Жуковський. Як повідомили в росавіації попередньо, на борту літака перебувало два пасажири і чотири члени екіпажу.

Пілоти повідомляли про технічні проблеми з судном і планували здійснити екстренну посадку. Але в суботу увечері повітряне судно перестало виходити на зв'язок, коли знаходилося в повітряному просторі Афганістану, біля кордону з Таджикистаном.

За даними росЗМІ, на борту літака, що зник з радарів в Афганістані, перебували двоє росіян. Попередньо, вони загинули.

Як прокоментував журналіст Денис Казанський, рано чи пізно це повинно було статися. "Після введення санкцій російські літаки ламалися і здійснювали екстрені посадки майже щотижня. Цей перший, який не долетів. На борту літака було 6 осіб. Це був чартерний рейс в інтересах "Газпрому". Мабуть, загинули якісь VIP-и", - припустив журналіст.

Інші авіакатастрофи з російськими літаками

У жовтні минулого року російський військово-транспортний літак зазнав аварії в Таджикистані. Літак Іл-76 ВКС РФ розбився на авіабазі Гіссар, розташованій в декількох кілометрах на південний захід від столиці країни Душанбе. Тоді повідомлялося, що екіпаж з 8 осіб не постраждав.

А 23 серпня 2023 року в Тверській області РФ розбився літак Embraer ERG 135 з бортовим номером RA-02795, який належав військовому злочинцю і власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Тоді повідомлялося, що він був на борту цього літака і загинув.

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