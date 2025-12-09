Формулювання адміністрації Трампа стали справжньою знахідкою для Росії.

Розбіжності між Сполученими Штатами Америки та Європою поглиблюються, і в Москві можуть цим скористатися. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Автори нагадали, що в нещодавно опублікованому інтервʼю виданню Politico Трамп посилив критику на адресу європейських країн. Американський лідер заявив, що вони є "слабкими" і "занепадають".

Ця гучна заява президента США пролунала після оприлюднення нової стратегії національної безпеки країни. Вона була спрямована проти європейських урядів за їхню підтримку України і звинувачувала "європейських чиновників, які мають нереалістичні очікування щодо війни", у перешкоджанні укладенню мирної угоди між Україною та РФ.

"Більшість європейців прагне миру, але це бажання не втілюється в політику, значною мірою через підрив демократичних процесів цими урядами", – йдеться в оприлюдненому документі.

Нова стратегія США стала знахідкою для Росії

Формулювання з боку адміністрації Трампа, де Європа представлена як "антидемократична перешкода для стабільних відносин з Росією", стало справжньою знахідкою для російських чиновників, пише видання. До прикладу, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що документ відповідає баченню Москви.

"Нюанс, який ми бачимо в новій концепції, безумовно, нам імпонує. Він говорить про необхідність діалогу та побудови конструктивних, добрих відносин", – додав рупор Кремля.

Гендиректор Російського фонду прямих інвестицій і учасник переговорів Кирило Дмитрієв теж не лишився осторонь і привітав критику Трампа на адресу Європи.

Видання пише, що російська політика явно спрямована на підрив європейської підтримки України та тому, щоб посіяти сумніви щодо життєздатності альянсу НАТО. І нова стратегія США дає Москві більше аргументів у інформаційній війні, ціль якої – вплив на громадську думку як у США, так і в Європі.

Журналісти згадали і про висловлювання російського політолога Сергія Караганова, який є прихильником Кремля. Він заявив, що Росія "веде війну з Європою, а не з жалюгідною, ошуканою Україною":

"Ця війна не закінчиться, поки ми не розгромимо Європу морально і політично".

Караганов казав, що не висловлює позицію Путіна, але було очевидно, що висловлені ним погрози були озвучені самим диктатором. Перед переговорами з представниками США у Москві правитель РФ казав, що Москва готова до війни з Європою, хоча й не планує її починати.

"Аудиторія для такого роду войовничих заяв очевидна, і Кремль хоче переконатися, що європейці збентежені риторикою, яка підриває трансатлантичні зв'язки до їхніх основ", – констатує CNN.

Трамп і Європа

Останніми днями риторика американського лідера щодо країн Європи набула нового тону. Він відверто критикує Євросоюз, а його лідерів називає "слабкими".

Колишній очільник європейської дипломатії Жозеп Борель каже, що заяви Трампа є декларацією дипломатичної війни ЄС.

"Європейські лідери повинні перестати вдавати, що Трамп не є нашим супротивником, ховаючись за страшним і самовдоволеним мовчанням, і замість цього відстоювати суверенітет ЄС – технологічний, у сфері безпеки та оборони, а також політичний", – акцентував він.

