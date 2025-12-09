Він також нагадав про поведінку віцепрезидента США Венса у Мюнхені.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив політичну війну ЄС. Таку заяву зробив колишній головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель.

"Венс вже чітко висловив свою зневагу до Європи в Мюнхені; Трамп тепер підняв її до рівня Національної стратегії безпеки. Це декларація політичної війни ЄС. Він хоче, щоб біла Європа була розділена на нації, підпорядковані його вимогам і виборчим уподобанням", – написаві він у соцмережі Х.

За його словами, лідери Європи мають змінити свою поведінку щодо американського президента.

"Європейські лідери повинні перестати вдавати, що Трамп не є нашим супротивником, ховаючись за страшним і самовдоволеним мовчанням, і замість цього відстоювати суверенітет ЄС – технологічний, у сфері безпеки та оборони, а також політичний", – констатував Боррель.

Заяви Трампа про Європу

Останнім часом президент США Дональд Трамп робить доволі різкі заяви щодо Європи та її лідерів. Зокрема, він назвав Європу "загниваючою" групою країн, очолюваних "слабкими" людьми. Європейських лідерів він звинуватив у нездатності контролювати міграцію і покласти край російсько-українській війні.

Варто зазначити, що нещодавно США оновили свою стратегію нацбезпеки. У ній сказано, що Європа зіткнеться з "цивілізаційним стиранням" через десятиліття економічного занепаду, а також політичних та культурних невдач. У Європі, коментуючи таку політику, наголошують, що все ще є союзниками США.

