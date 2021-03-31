Макрон, Меркель і Путін обговорили ситуацію на Донбасі.

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель і Президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію взяти на себе зобов'язання по стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте такожУкраїна підтримала санкції ЄС проти чиновників Росії за ув'язнення НавальногоПро це повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

30 березня Макрон, Меркель і Путін обговорили ситуацію на Донбасі.

"Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання по стабілізації режиму припинення вогню в Україні та виробленню шляхів виходу з кризи відповідно до Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

На сайті уряду Німеччини повідомляється, що Макрон і Меркель закликали провести переговори в нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей.

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що Кремль хоче обговорити ситуацію на Донбасі з Меркель і Макроном, але без Зеленського.

У МЗС України заявили, що досягти результатів можна тільки в повному складі Нормандського формату.

Однак 30 березня Путін провів відеоконференцію з Меркель і Макроном. Вони обговорили ситуацію на Донбасі, перспективи реєстрації в ЄС російської вакцини "Супутник V", ситуацію в Лівії, іранську ядерну програму і відносини між Росією і ЄС.

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Автор: Людмила Жерновська