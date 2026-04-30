Путін пропонував США допомогу щодо Ірану: Трамп нагадав йому про Україну

Президент США наполягає, що Путіну варто спершу зосередитись на завершенні війни проти України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним закликав його насамперед працювати над припиненням війни проти України, а не над ініціативами щодо Ірану, передає "Радіо Свобода".

За словами Трампа, Путін пропонував варіанти вирішення питання зі збагаченим ураном Ірану – ключової теми потенційної угоди між Вашингтоном і Тегераном. Водночас президент США наголосив, що очікує від Кремля першочергових кроків для завершення війни.

"Я сказав: "Я б набагато більше хотів, щоби ви були залучені до припинення війни з Україною". Я сказав, що перш ніж ви мені допоможете, я хочу припинити вашу війну", – переказав Трамп зміст розмови з Путіним 29 квітня.

Відео дня

Трамп підтвердив свою жорстку позицію: будь-яка угода з Тегераном можлива лише за умови повної відмови від ядерної зброї та передачі запасів збагаченого урану. В Ірані наполягають, що їхня ядерна програма має виключно цивільний характер і відмовляються від таких вимог.

У Кремлі, зі свого боку, застерегли від можливих військових дій США та Ізраїлю проти Ірану. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив про "згубні наслідки" такого сценарію для всього світу.

Перемир’я 9 травня - що відомо

Нагадаємо, вчора Трамп також заявив журналістам у Білому домі, що ідея короткочасного припинення вогню у війні Росії проти України належить йому. Водночас у Кремлі стверджують, що ініціатором перемир’я до 9 травня був сам Путін.

Попередні спроби перемир’я, зокрема на Великдень, не дали результату: сторони обмінювалися звинуваченнями у порушеннях. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що ЗСУ діятимуть "дзеркально" у відповідь на дії Росії.

