Прикордонний контрольно-пропускний пункт Рафах відновив діяльність.

Рятівний маршрут "Єгипет-Газа" через прикордонно-пропускний пункт в місті Рафах знову відкрився.

Про відновлення роботи евакуаційного коридору повідомляє CNN. За зону Гази можуть виїхати не тільки палестинці, але й іноземці, уточнив журналіст видання, посилаючись на слова одного з єгипетських чиновників.

Минулого тижня з терористами ХАМАС вдалося дійти згоди щодо того, щоб власникам іноземних паспортів і групі важкопоранених цивільних осіб дозволили виїхати через Рафах на безпечні території. Однак на вихідних ця угода "зірвалася". Бойовики заблокували маршрут та поставили умову, що ніякої евакуації іноземців не буде, поки поранених палестинців першими не заберуть до Єгипту.

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У понеділок, вже після відновлення роботи пропускного пункту, через КПП Рафах евакуювали 15 поранених палестинців. За даними CNN, загальна кількість палестинців, яких врятували цим маршрутом та вивезли з сектору Гази, сягнула 99 осіб.

Машини швидкої допомоги від Червоного Півмісяця (єгипетських рух Червоного хреста) вишикувалися біля кордону в очікуванні поранених палестинців ще до того, як їм офіційно дозволили перетнути КПП.

Рафах - єдиний контрольно-пропускний пункт на кордоні з Газою, який не контролюється Ізраїлем. Останній закрив свої пункти перетину з цією територією минулого місяця.

ЦАХАЛ може сьогодні увійти в Газу

Сьогодні The Times повідомив, що ізраїльські війська повністю оточили сектор Гази й готуються увійти до міста. Можливо, це станеться 6 листопада.

За словами представника ізраїльского ЦАХАЛ контр-адмірала Даніеля Хагарі, армія досягла переломного моменту, дійшовши до узбережжя на південь від міста. "Тепер існують Південна Газа і Північна Газа", - уточнив він.

Тоді конт-адмірал зазначив, що люди все ще можуть евакуюватися в бік півдня - шлях туди відкритий.

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