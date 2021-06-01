Кремль хоче дочекатися, поки Мінськ "стече кров'ю", щоб запропонувати йому "братню допомогу" і після цього проковтнути.

Відвернення уваги суспільства від важливих економічних чи суспільних проблем - популярна маніпулятивна техніка, до якої вдаються уряди. Найлегше це роблять в авторитарних, непрозорий, менш вільних і небагатих країнах. Особливо, коли правителю вже давно пора на пенсію, але він хоче переконати співвітчизників, що він - гарант їхньої безпеки, стабільності й світлого майбутнього.

Якщо вони не слухаються і виходять на вулиці? Можна розв'язати нову війну й далі керувати мобілізованим народом, зайнятим боротьбою з зовнішнім ворогом. Але війна на сході України триває вже 7 років. Вона вже не вражає росіян. А порожні пляжі окупованого Криму їх не приваблюють, - пише Rzeczpospolita. Співвітчизники Путіна втомилися від операції в Сирії, не кажучи вже про те, що їх не хвилює діяльність російських найманців у країнах Африки.

Читайте такожЛукашенко розсекретив вміст своєї "чорної валізки" на зустрічі з Путіним (відео)Тож правителю потрібно було вигадати для народу новий предмет зацікавлення. Це мало бути щось близьке, зрозуміле. І російськомовна Білорусь, яка для росіян була прикладом чистої й доглянутої країни, де править "господарник" Олександр Лукашенко, найкраще підходила на цю роль.

Російські пропагандистські ЗМІ дуже швидко забули, як білоруський автократ потопив в крові й тортурах протести, які в його країні спалахнули після виборів минулого серпня. Навіть російських журналістів, які опинилися в білоруському пеклі й ледве повернулися в Росію, швидко змусили замовчати. Тепер пропаганда Кремля говорить про Білорусь як про братню країну, атаковану ворожими силами Заходу. І їй нібито потрібна турбота й опіка "старшого брата". Якщо доведеться, то й військова й економічна підтримка.

Читайте такожWP: Критика і санкції проти Лукашенка - це не стратегія щодо БілорусіЩе в 2019 році почалися розмови про те, що в Кремлі серйозно розглядають аншлюс Білорусі як спосіб забезпечити Путіну п'ятий термін при владі. Але тоді Лукашенко маневрував і зміг викрутитися. Він навіть збирався імпортувати американську нафту через Польщу. Сьогодні ж у нього немає виходу. Його життя повністю в руках Путіна. І якщо буде потрібно, він посадить ще не один літак.

"Але що влада Росії пропонує білорусам, яких катують й переслідують? - запитало видання російського аналітика, наближеного до Кремля. - "Це внутрішні справи Білорусі", - відповів він.

Зустріч Лукашенка з Путіним: що відомо

На зустрічі Лукашенка з Путіним йшлося про те, що найближчим часом Мінськ отримає від Москви другий транш кредиту в розмірі 500 мільйонів доларів із загальної суми в 1,5 мільярда.

У розмові з Лукашенком президент РФ підняв питання про затриману в Білорусі громадянку РФ Софію Сапегу - дівчину білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Міністерству закордонних справ Росії доручено стежити за її долею. Лукашенко також обговорював з Путіним інцидент з літаком Ryanair.

Це вже третя зустріч Лукашенка і Путіна у 2021 році. Переговори тривали понад 5 годин.

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Переклад: Лесь Димань