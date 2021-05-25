На Донбасі триває дещо більше, ніж битва за українське майбутнє, і в Заходу ще є шанс перемогти.

Кремль бачить своє майбутнє у гібридних війнах нижче межі, яка б змусила НАТО втрутитись. Але такі війни дають можливість отримати статус світової держави. Цей рецепт вже працює на сході України і в Сирії, але він вимагає грошей, яких у Росії немає. Може це і є та надія, яка потрібна Заходу?

Про це пише Die Welt. З часів Великого князівства Литовського, яке простягалося від Балтійського до Чорного моря, панування над цим регіоном завжди було причиною для боротьби між великими державами. Данія, Швеція, Польща, Росія, Прусія, Німецька імперія претендували на ці території. Востаннє таку сутичку вели СРСР і США, чия проекція сили заклала основу Атлантичної системи.

Читайте такожBloomberg: Загони спецпризначення США могли б допомогти Україні у війні з РосієюЗ точки зору Кремля, ця система - не просто незручність, а екзистенційний виклик у військовому, економічному, а також в моральному полі. Війна в Україні, вогонь якої активно підтримує Росія з 2014 року, - це лише другорядний майданчик більш масштабного конфлікту.

"В боях за Донбас, спровокованих погано прикритими імперськими амбіціями Кремля, вже давно почалося і набуло вкрай небезпечної форми повернення історії. Між Балтійським і Чорним морями розгортається битва за російську спадщину. І російські еліти не збираються програвати", - йдеться в статті.

Видання зауважує, що у питанні війни Кремль покладається на політику, яка виходить далеко за межі економічної сили Росії. Але внутрішньополітичні кола підтримують цей підхід. У Москви вистачає популістичного потенціалу включно з релігійним, щоб воєнні успіхи давали результати. Так відкриваються двері військово-політично непередбачуваності.

Сьогодні ситуація вже не визначається ядерною дисципліною часів Холодної війни. Перемагає той, хто діє першим. Офіцери генеральних штабів "старої школи" добре знають, наскільки небезпечний такий підхід, коли у країн є ядерна зброя. Довготривалий ядерний мир був заснований на розумінні того, що альтернативи співіснуванню просто не існує. Але ті часи вже закінчилися.

Читайте такожForbes: НАТО відпрацьовує свою реакцію на вторгнення Росії в Україну"Війна хоча б у стриманій формі знову стала можливою. Це видно на сході України, в Сирії, в Лівії, але також в Балтії", - йдеться в статті.

Росія будує нову армію, розробляє нові ядерні можливості й розв'язує війни під прикриттям свого ядерного потенціалу. Вона влаштовує масштабні військові навчання, намагаючись справити враження й залякати Захід, а також сусідів.

"Проблема Путіна в тому, що російська економіка не здатна вести протистояння в жодній з областей окрім сировини і зброї. І це не зміниться. А гібридна війна коштує дуже дорого. Зовнішня економіка не приносить цих грошей, а внутрішня не може собі дозволити. Це створює для Кремля необхідність прийняти історичне рішення: або наступати, або поставити під загрозу соціальний порядок всередині Росії", - зауважує видання.

Die Welt наголошує на необхідності розуміти існування цієї прірви між "економічною Росією" і "військовою Росією". Лише так можна поступово знову застосувати всі досягнення Холодної війни.

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Переклад: Лесь Димань