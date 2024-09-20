Таяні підкреслив, що Росія не повинна приходити на саміт із "готовим рішенням" про капітуляцію України.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що Росія і Китай мають узяти участь в українському мирному саміті, однак за певної умови.

Як пише RAI, глава МЗС Італії на прес-конференції наголосив, що його країна "не воює з Росією", водночас виступив на підтримку мирного саміту щодо України за участю всіх сторін.

"Я за мирну конференцію, в якій, як сказав сам Зеленський, мають брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка", - заявив він.

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Водночас Таяні наголосив, що Росія не повинна приходити на саміт із "готовим рішенням" про капітуляцію України.

"Я вважаю, що Росія повинна з'явитися на конференції не з рішенням - капітуляція чи поразка України - тому що інакше це не було б мирною угодою", - сказав він.

Саміт миру - що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що план для другого саміту миру мають підготувати вже до листопада. Він додав, що Україна готова залучити до переговорів РФ.

"Представники Росії, якщо вони захочуть бути присутніми на другому саміті - вони будуть присутні. Інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн", - підкреслив президент.

Також Bloomberg писав, що Зеленський під час візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до Києва запропонував провести другий саміт миру в Індії.

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