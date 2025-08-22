Саміт на Алясці став 'великою аферою' Путіна, - WSJ

Путін не демонструє поведінку людини, яка прагне миру, а дії його армії чітко говорять про прагнення продовжувати війну.

Попри саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці, а також наступні зустрічі європейських лідерів у Білому домі, прогресу у припиненні війни Росії проти України немає. Кремль продовжує військові атаки, тоді як правитель РФ знову демонструє відсутність серйозного інтересу до домовленостей, пише The Wall Street Journal.

Цього тижня Трамп заявив, що Путін нібито хоче миру та готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас офіційна Москва демонструє протилежне. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уже висунув умови, які фактично блокують можливість переговорів, зокрема вимогу долучити Росію та Китай до системи "гарантій безпеки". Натомість Путін наказує продовжувати атаки на мирні міста України.

"Це не поведінка людини, зацікавленої в мирі", – зазначає видання, наголошуючи, що російські удари безпілотниками та ракетами лише посилилися, зокрема й по цілях далеко від фронту.

Трамп критикував підхід свого попередника Джо Байдена щодо війни в Україні. Втім, як зауважує WSJ, нинішній президент США також досі не готовий надати Україні всі необхідні далекобійні засоби та відкрити справжній арсенал зброї. Високопосадовець Пентагону Елбрідж Колбі прямо сказав європейським партнерам, що роль США у гарантіях безпеки буде мінімальною.

Аналітики вважають, що без жорсткіших кроків Трампа – від вторинних санкцій проти покупців російської нафти до конфіскації заморожених резервів Москви – Путін і далі відчуватиме безкарність.

Саміт на Алясці - які гарантії пропонують Україні

Як повідомляв УНІАН, західні партнери обговорюють гарантії безпеки для України "як в НАТО". Втім, вони не передбачатимуть прямого зобов’язання європейських країн ставати на захист України.

За даними американських ЗМІ, Сполучені Штати відіграватимуть лише "мінімальну" роль у гарантіях безпеки для України. Разом з тим, Трамп публічно виключив можливість розміщення американських військ на території України, але допустив підтримку миротворчої місії за допомогою повітряних сил.

