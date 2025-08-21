ЗМІ: Україна отримає 'мінімальні' гарантії безпеки від США - без повних зобов'язань

У Вашингтоні дають зрозуміти: тягар безпеки для України лягає на Європу.

Сполучені Штати відіграватимуть лише "мінімальну" роль у гарантіях безпеки для України, повідомив високопосадовець Пентагону європейським військовим планувальникам, пише Politico.

Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики, заявив про це під час зустрічі з військовими керівниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії, які терміново прибули до Вашингтона на переговори зі своїми американськими колегами.

"Спочатку стає зрозуміло, що саме Європа діятиме на місцях. США не повністю зобов’язані ні до чого", – сказав дипломат НАТО у коментарі Politico.

Відео дня

Ще одне джерело додало: "Я не знаю, що це нам дає… Практично повертаємося до того, де ми були навесні з коаліцією охочих".

Європейський чиновник у коментарі The Telegraph підкреслив: "Схоже, що все залежить від нас".

Раніше європейські сподівання на активнішу участь Вашингтона посилилися після того, як Дональд Трамп заявив лідерам Європи та президенту України Володимиру Зеленському, що США можуть взяти участь у гарантіях безпеки для Києва "на кшталт статті 5" після переговорів з Володимиром Путіним на Алясці.

Втім, за даними The Telegraph, під час приватних розмов президент США не надав деталей щодо того, якою може бути така допомога.

Попри брак конкретики, заяви Трампа були сприйняті позитивно. Зокрема, Кір Стармер та Еммануель Макрон, сприйняли публічні заяви Трампа як велику перемогу для України та Європи.

Разом з тим, Трамп публічно виключив можливість розміщення американських військ на території України, але допустив підтримку миротворчої місії за допомогою повітряних сил.

Раніше європейські військові планувальники розглядали варіант розміщення американських винищувачів у Польщі чи Румунії, аби ті могли завдати удару у разі порушення Росією умов перемир’я. Це описували як "запобіжний механізм", однак ідею відклали через відсутність достатніх зобов’язань з боку США та Європи.

Крім того, участь Колбі у переговорах викликала занепокоєння у європейців, оскільки раніше він призупинив поставки систем Patriot Україні, проводячи огляд американських арсеналів. У Пентагоні зазначили, що "Колбі зосередився на тому, щоб обговорення відображало заяви президента Трампа з цього питання".

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, гарантії безпеки "як в НАТО", що начебто зараз обговорюються західними партнерами, насправді не передбачатимуть прямого зобов’язання європейських країн ставати на захист України.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що європейським країнам доведеться сплатити "левову частку" витрат на гарантії безпеки України.

Вас також можуть зацікавити новини: