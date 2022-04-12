Операція триватиме щонайменше рік і охоплюватиме низку окремих розслідувань.

Поліцейська служба Європейського Союзу почала операцію з пошуку активів російських фізичних та юридичних осіб, що підпадають під санкції через війну в Україні.

Про це повідомляється на сайті організації.

"Сьогодні, 11 квітня 2022 року, Європол спільно з державами-членами ЄС, Євроюстом і Frontex почав операцію "Оскар" для підтримки фінансових розслідувань держав-членів ЄС, спрямованих проти злочинних активів, що належать фізичним і юридичним особам, які перебувають під санкціями у зв'язку з російським вторгненням в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань, що проводяться державами-членами у зв'язку з обходом введених ЄС торгових та економічних санкцій.

"..."Оскар" є парасольковою операцію, яка триватиме щонайменше рік і охоплюватиме низку окремих розслідувань", - повідомляє відомство.

Крім того, в межах операції Європол збирається сприяти обміну інформацією та розвідувальними даними між партнерами, надавати оперативну підтримку в низці фінансових розслідувань, централізувати та аналізувати всю інформацію "для виявлення міжнародних зв'язків, злочинних груп і підозрюваних, а також нових тенденцій і моделей злочинної діяльності".

Євроюст своєю чергою активно братиме участь в операції за допомогою обміну стратегічною та оперативною інформацією, надаватиме юридичну допомогу і підтримку, а також зміцнюватиме співпрацю між національними слідчими й судовими органами.

Frontex зробить внесок в операцію, посиливши перевірку осіб, які перетинають зовнішні кордони ЄС і підпадають під дію санкцій.

Нові санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія вже розпочала роботу над шостим пакетом санкцій проти Російської Федерації, зокрема, обмеженнями на експорт російської нафти.

Тим часом президент України Володимир Зеленський озвучив три головних термінових очікування від країн Заходу на сьогодні.

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