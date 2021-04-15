У Росії відреагували на нові санкції з боку США, пообіцявши дати "рішучу відсіч".
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"Подібна агресивна поведінка, безумовно, отримає рішучу відсіч. Відповідь на санкції буде невідворотною. У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається цілком на Сполучених Штатах Америки", — заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає РБК.
Захарова також заявила, що дії адміністрації президента США Джо Байдена не свідчать про зацікавленість у нормалізації відносин з Росією.
Нові санкції проти Росії: що відомо
- Президент США Джо Байден підписав указ про введення нових санкцій щодо Росії у відповідь на хакерські атаки і втручання в президентські вибори.
- Обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб і організацій.
- Штати висилають з Вашингтона десять російських дипломатів.
- Фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма покупка боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацблагосостоянія РФ;
- Під санкції потрапили шість російських технологічних компаній, які, за даними США, надають підтримку російським спецслужбам;
- Проти восьми фізичних і юридичних осіб введені санкції через окупацію Криму.
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