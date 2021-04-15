У РФ переклали відповідальність за погіршення двосторонніх відносин на США.

У Росії відреагували на нові санкції з боку США, пообіцявши дати "рішучу відсіч".

Читайте такожСША запровадили нові санкції проти Росії

"Подібна агресивна поведінка, безумовно, отримає рішучу відсіч. Відповідь на санкції буде невідворотною. У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається цілком на Сполучених Штатах Америки", — заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає РБК.

Захарова також заявила, що дії адміністрації президента США Джо Байдена не свідчать про зацікавленість у нормалізації відносин з Росією.

Нові санкції проти Росії: що відомо

Президент США Джо Байден підписав указ про введення нових санкцій щодо Росії у відповідь на хакерські атаки і втручання в президентські вибори.

Обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб і організацій.

Штати висилають з Вашингтона десять російських дипломатів.

Фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма покупка боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацблагосостоянія РФ;

Під санкції потрапили шість російських технологічних компаній, які, за даними США, надають підтримку російським спецслужбам;

Проти восьми фізичних і юридичних осіб введені санкції через окупацію Криму.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська