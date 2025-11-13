Рубіо: США практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії

Держсекретар заявив, що наступний етап зосередиться на посиленні контролю за дотриманням уже чинних обмежень.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон фактично досяг межі у запровадженні нових санкцій проти Росії. Про це він сказав під час спілкування з журналістами після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

"Фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям. Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях — саме цього всі й вимагали", — зазначив Рубіо.

Він додав, що замість нових обмежень США зосередяться на забезпеченні дотримання вже чинних санкцій, зокрема в боротьбі з так званим "тіньовим флотом", який Москва використовує для обходу нафтових обмежень. За словами Рубіо, саме цей напрям стане ключовим у подальшій роботі санкційної коаліції, і європейські партнери мають відігравати активнішу роль, адже "значна частина суден проходить ближче до їхніх територій".

Відео дня

Оцінюючи позицію Кремля щодо можливості мирного врегулювання, держсекретар наголосив, що "оцінювати можна лише за діями". "Москва чітко заявила, чого вони хочуть — вони хочуть решту Донеччини, і такі вимоги неприпустимі для української сторони", — підкреслив він.

Рубіо також прокоментував нову хвилю ракетних ударів по території України, які, на його думку, мають на меті "зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення".

Він підтвердив, що США ведуть постійні переговори з українською владою щодо допомоги у стабілізації енергосистеми, яка "з кожним роком деградує". За словами держсекретаря, йдеться як про передачу спеціального обладнання, так і про засоби протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури.

"Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років", — додав Рубіо.

Санкції США проти Росії - головні новини

Нагадаємо, що 22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти РФ. Під американський удар потрапили нафтові гіганти "Лукойл та "Роснефть".

Експорт нафти з РФ різко обвалився, а ключові покупці російської нафти – Індія та Китай - скасовують попередні замовлення.

Нові санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" можуть зменшити нафтогазові доходи Москви на 5,5 мільярда доларів щомісяця. Навіть Китай не зможе повністю ігнорувати обмеження, заявив Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Вас також можуть зацікавити новини: