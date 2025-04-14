Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати Америки мають запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на мир.

У дописі в X Грем звинуватив Москву у варварському нападі на християнських віруючих в Україні. Він назвав атаку на Суми відповіддю кремлівського правителя Путіна на зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню та миру. "Путін і мир, очевидно, не вписуються в одне речення", - написав він.

Також сенатор повідомив, що його новий законопроєкт про запровадження проти Росії санкцій і додаткових мит наразі має 55 співавторів у Сенаті:

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"Якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, для мене очевидно, що єдина надія покласти край цій війні - це продовжувати калічити російську економіку і карати тих, хто підтримує Путіна".

Президент Фінляндії Александр Стубб також закликав ще більше посилити санкції проти Росії, щоб змусити її серйозно взятися за переговори. За його словами, безумовне припинення вогню має розпочатися негайно.

"Росія продовжує свою варварську агресивну війну. Сьогодні, знову вбиваючи невинних цивільних у Сумах. Росія демонструє, що вона не поважає ні міжнародне, ні гуманітарне право. Ми повинні припинити цю війну", - написав він у X.

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