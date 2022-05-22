Президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде закликав до "плану Маршалла" щодо відновлення України.
Про це пише Spiegel.
"Навіть без мирної угоди, що в даний момент малоймовірно, ми повинні почати роботу з відновлення, принаймні, в районах, які знаходяться під контролем України", - сказав Бренде.
Йдеться про інфраструктуру, електрику, школи, дороги та мости.
"Нам потрібен "план Маршалла" для України", - зазначив він.
Бренде хоче закликати до такого плану на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яке починається в понеділок.
Довідка. План Маршалла - програма допомоги Європі після Другої світової війни. У його здійсненні брали участь 17 європейських країн.
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