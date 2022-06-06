Європейська партія ALDE ухвалила резолюції щодо підтримки України у протистоянні агресії РФ і щодо набуття статусу кандидата на вступ до ЄС.

Одна з найбільших політичних мереж Європи, Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE), закликала країни ЄС підтримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України, Молдови і Грузії та посилити підтримку України у війні проти Росії.

Відповідні дві резолюції були ухвалені на конгресі ALDE в Дубліні, пише Європейська правда.

Перша резолюція визнає історичний вибір народів України, Молдови і Грузії щодо вступу до Європейського Союзу і вітає "десятиліття боротьби за свободу та демократію" у цих країнах.

У резолюції зазначається, що надання статусу кандидата на вступ у ЄС зміцнить демократії трьох країн і звільнить їх від російських впливів. При цьому наголошується на необхідності проведення Україною, Молдовою і Грузією подальшої роботи у таких важливих сферах, як верховенство права, незалежна судова влада, свобода ЗМІ, розподіл влади та права людини.

Ця резолюція також підкреслює обґрунтованість вимоги дотримання Україною, Молдовою і Грузією Копенгагенських критеріїв як вимоги вступу до ЄС.

Друга резолюція закликає інституції ЄС та держав-членів значно посилити підтримку України.

Зокрема, ALDE підтримує створення так званого "плану Маршалла", до чого також закликав Європейський парламент.

Україні також потрібно надавати подальшу військову підтримку у межах національних законодавств країн-членів, продовжувати приймати українських біженців (але також "російських дисидентів"), негайно запровадити повне ембарго на всі енергоносії з Росії, відключити всі російські банки від Swift.

ALDE закликає визнати Росію відповідальною за агресивну війну проти України та зобов'язати її виплатити репарації та контрибуції жертвам агресії.

Зазначимо, що в Європейському парламенті ALDE входить до групи Renew Europe, яка зараз є третьою найбільшою групою і має 103 мандати.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.

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