Також він проти зняття обмеження на використання західної зброї по РФ.

Президент Володимир Зеленський закликав західних союзників збивати над Україною російські дрони та ракети. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що про це не може бути й мови.

Як пише DW, політик також заявив про неготовність зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території Російської Федерації.

"Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього", - відповів Шольц на питання, чи погоджується він з країнами НАТО стосовно закликів українського лідера

Відео дня

Збиття російських ракет та дронів над Україною

Як повідомляв УНІАН, Польща виступила з ініціативою щодо захисту українського неба.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно зазначив, що Україна і Польща прагнуть розробити механізм спільного збиття російських ракет і дронів над територією України.

Згодом у Міноборони Польщі додали, що Польща не зможе виконати вимогу України збивати російські ракети, які летять в напрямку Заходу країни, без рішення всіх членів НАТО.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи таку можливість, зазначив, що ескалація конфлікту не була б корисною ні для України, ні для Польщі.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сумнівається, що польські Patriot зможуть настільки якісно працювати на випередження, як це робить із "Кинжалами" українська ППО над Києвом.

Вас також можуть зацікавити новини: