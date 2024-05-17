Зараз Росія має проблеми з реалізацією свого газу, і Китай не поспішає виручати союзника.

На тлі рекордних збитків "Газпрому" гучний візит Володимира Путіна до Китаю закінчився без чітких домовленостей про нарощування поставок російського газу на китайський ринок. Москва вже багато років домагається цього ключового рішення, пише The Moscow Times.

Видання зазначає, що Кремль із 2015 року намагається реалізувати проєкт трубопроводу "Сила Сибіру-2" потужністю 50 млрд кубометрів на рік. Однак досі проєкт не вдалося зрушити з мертвої точки.

Навесні 2023 року, на тлі втрати європейського ринку газу, Путін пропонував Сі Цзіньпіну, який приїхав до Москви, наростити постачання газу в Китай до 100 млрд кубометрів на рік. Восени того ж року Путін з'їздив до Пекіна, але конкретних домовленостей не домігся. І ось із нової поїздки, що відбулася цього тижня, російський диктатор знову повернувся з порожніми руками.

Відео дня

"Китайська економіка зростає, потребує енергоресурсів для підтримки зростання. Немає нічого надійнішого, ніж поставки з Росії", - запевняв Путін, рекламуючи проєкт газопроводу до Китаю.

Щоб виправдатися за черговий провал у переговорах, диктатор заявив, що Москва і Пекін нібито ніяк не можуть узгодити маршрут газопроводу. Однак азіатські ЗМІ раніше писали, що насправді Китай просто не хоче витрачати гроші на російську трубу і до того ж домагається знижок на російський газ.

"Пекін дуже добре розуміє, що може диктувати свої умови і що перебуває в значно сильнішій позиції, (ніж Росія)", - кажуть інформовані джерела.

Візит Путіна до Китаю

Як писав УНІАН, у четвер російський диктатор Володимир Путін прилетів до Пекіна на зустріч із Сі Цзіньпіном. Мета візиту - підкреслити тісні відносини лідерів і посилити підтримку Китаєм економіки Росії під час війни. Разом із собою Путін взяв добру половину уряду, що свідчить про велику важливість візиту.

Аналізуючи публічні заяви Путіна і Сі Цзіньпіня, британське видання The Telegraph дійшло висновку, що два диктатори готуються до війни під публічні розмови про мир.

Вас також можуть зацікавити новини: