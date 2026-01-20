Зеленський назвав головну умову для зустрічі з Трампом у Давосі

З Давосу є сигнали щодо того, що документ про відновлення України майже завершено.

Найголовнішим пріоритетом наразі є питання енергетики в Україні після російської атаки. Так президент Володимир Зеленський відповів на питання журналістів щодо того, чи планує він відвідати економічний форум у Давосі.

Він зазначив, що до вечора він перебуватиме в Києві, щоб провести нараду щодо відновлення енерго- та теплопостачання в ряді регіонів.

"Поки що я чекаю вечора. В мене буде ще один вечірній селектор. Поставлені відповідні завдання. Не хочу очікувати це дні або тижні, а хочу перевірити, як виконане завдання щодо посилення опалення і енергетики в кількох наших областях. Тому поки що буду в Києві", - зазначив він.

При цьому Зеленський не відкидає можливість поїздки в Давос і зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Але все може змінитися в кожну хвилину. Тому що для мене й для українців дуже важливо закінчити цю війну. І план процвітання й гарантії безпеки дуже важливі. Я вдячний американо-українським командам, що вони працювали разом. Залишається остання миля, щоб завершити ці документи", – сказав Зеленський.

Він додав, що готовий буде відвідати Давос у разі, якщо будуть готові всі документи. Водночас він також готовий буде поїхати туди, якщо буде рішення щодо ППО чи енергетичних пакетів.

"А якщо поїду, то впевнений, що наші команди про це говорять, тоді зустріч (з Дональдом Трампом) буде. І ця зустріч завжди з якимось результатом. Безумовно, завжди зустрічі з США повинні закінчуватися конкретикою, конкретними результатами для посилення України або наближення до закінчення війни. І якщо документи готові, будемо зустрічатися", - сказав президент України.

Він додав, що сигнали команди з Давосу йдуть, що документ про відновлення України майже закінчили.

"Подивимося, поки що я на місці", – додав Зеленський.

Економічний форум у Давосі: що відомо

Раніше стало відомо, що в економічному форумі в Давосі візьме участь президент США Дональд Трамп. За даними The Telegraph, американський лідер на цій зустрічі мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленський та підписати угоду про "процвітання" і післявоєнне відновлення України на суму 800 мільярдів доларів.

Згодом стало відомо, що на форумі буде присутній і посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв. Зазначалося, що він проведе зустрічі з членами американської делегації на полях Всесвітнього економічного форуму.

