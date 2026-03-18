Снаряд влучив в іранську АЕС 'Бушер': чи є загроза витоку радіації

Фахівці переконують, що загрози радіації немає, але інцидент підкреслює ризики атомних об’єктів на тлі війни Ірану з Ізраїлем і США.

Іран та Росія заявили, що снаряд влучив на територію атомної електростанції "Бушер", але без пошкоджень або радіологічних витоків. Інцидент стався на тлі загострення конфлікту Ірану з Ізраїлем та США, що знову привертає увагу до безпеки об’єктів атомної енергетики в регіоні, пише Associated Press.

За даними "Росатома", удар припав на територію поруч із будівлею метрологічної служби, персонал не постраждав, радіаційний фон залишається нормальним. На станції перебувають близько 480 російських фахівців, готується евакуація за необхідності.

Організація з атомної енергії Ірану також повідомила про відсутність шкоди для об’єкта. МАГАТЕ підтвердила отримання інформації, однак незалежних підтверджень пошкоджень поки немає.

Що відомо про іранську АЕС "Бушер"

АЕС "Бушер", що будується за російським проєктом, працює на низькозбагаченому урані і виробляє близько 1000 МВт електроенергії. Проєкт розширення передбачає додавання двох нових реакторів потужністю по 1000 МВт кожен.

Станція залишалася недоторканою під час 12-денної війни в червні та відіграє незначну роль у енергопостачанні Ірану, проте її можливе пошкодження становить серйозну загрозу для регіональної безпеки та водопостачання Перської затоки.

