У Держдумі запропонували зробити вхід в інтернет за паспортом

Пропонується контролювати кожну публікацію і кожен коментар в Мережі.

У Росії вже активно ведеться робота з ізоляції Рунета від глобальної Мережі. Однак на простому відрізанні росіян від інформації із Заходу влада зупинятися не планує.

Так, заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Андрій Свінцов виступив з ініціативою повністю деанонімізувати російських користувачів інтернету, прийнявши закон про обов'язкову ідентифікацію користувачів за паспортом.

"Ми повинні повністю очистити весь інтернет від анонімного контенту і від анонімних акаунтів, від можливостей використовувати ботів, використовувати ботоферми, масовий постинг, виробництво масового контенту за допомогою нейромереж і так далі", – заявив депутат у бесіді з ТАСС.

Свінцов пропонує ухвалити окремий закон "про чесний, чистий і легальний інтернет", щоб можна було "однозначно ідентифікувати" того, хто стоїть "за кожним постом". На думку депутата, це допоможе побороти "маніпуляції, булінг, шахрайство, злочини, якісь вимагання".

Цензура в Росії

Як писав УНІАН, в Росії систематично запроваджуються явні та неявні заборони на західні соцмережі та сайти. Минулого року почали блокувати дзвінки в месенджерах Telegram і WhatsApp. До цього була уповільнена робота YouTube, хоча на повне його блокування влада поки не наважилася.

Паралельно російська влада намагається перевести росіян у підконтрольні ФСБ соцмережі. Крім давно існуючих "Вконтакте", "Рутьюба" та інших платформ, віднедавна росіян напівпримусово заганяють у месенджер "Макс", створений на заміну "Телеграму".

