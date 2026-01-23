У Держдумі запропонували зробити вхід в інтернет за паспортом

У Росії вже активно ведеться робота з ізоляції Рунета від глобальної Мережі. Однак на простому відрізанні росіян від інформації із Заходу влада зупинятися не планує.
Так, заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Андрій Свінцов виступив з ініціативою повністю деанонімізувати російських користувачів інтернету, прийнявши закон про обов'язкову ідентифікацію користувачів за паспортом.
"Ми повинні повністю очистити весь інтернет від анонімного контенту і від анонімних акаунтів, від можливостей використовувати ботів, використовувати ботоферми, масовий постинг, виробництво масового контенту за допомогою нейромереж і так далі", – заявив депутат у бесіді з ТАСС.
Свінцов пропонує ухвалити окремий закон "про чесний, чистий і легальний інтернет", щоб можна було "однозначно ідентифікувати" того, хто стоїть "за кожним постом". На думку депутата, це допоможе побороти "маніпуляції, булінг, шахрайство, злочини, якісь вимагання".
Цензура в Росії
Як писав УНІАН, в Росії систематично запроваджуються явні та неявні заборони на західні соцмережі та сайти. Минулого року почали блокувати дзвінки в месенджерах Telegram і WhatsApp. До цього була уповільнена робота YouTube, хоча на повне його блокування влада поки не наважилася.
Паралельно російська влада намагається перевести росіян у підконтрольні ФСБ соцмережі. Крім давно існуючих "Вконтакте", "Рутьюба" та інших платформ, віднедавна росіян напівпримусово заганяють у месенджер "Макс", створений на заміну "Телеграму".