Це є умовою припинення бойкоту і повернення до парламенту.

Найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" готова припинити бойкот і повернутися до парламенту, якщо буде створена комісія з розслідування справи екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі, який з 1 жовтня утримується в ув'язненні за злочини, за якими він був засуджений заочно.

Як повідомляє сайт "Новини-Грузія", про таку умову журналістам повідомила член політради "Національного руху" Хатія Деканоїдзе.

Вона прокоментувала заяву адвоката Георгія Мшвенієрадзе, згідно з якою Саакашвілі вважає важливим створення в парламенті тимчасової комісії з розслідування його справи.

На думку Деканоїдзе, створення комісії в парламенті важливо на тлі скасування Служби державного інспектора.

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Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який є громадянином України, затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Саакашвілі вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Відразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада погодився припинити.

Після тривалого голодування політик перебував у важкому стані, і у зв'язку з цим його перевезли з Руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.

29 листопада Саакашвілі вперше після затримання доставили до суду, де він заявив, що під час перебування під вартою його катували.