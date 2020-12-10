Попередня адміністрація мовчки дозволяла Кремлю робити все, що заманеться, нова ж повинна це змінити.

Американські дипломати й офіцери розвідки на Кубі й в Китаї постраждали від таємничих атак, які починалися з гучного шуму, потім викликали біль у вухах, головний біль і дезорієнтацію. Після цього виникали проблеми з зором, когнітивні проблеми й тривалі проблеми зі здоров'ям.

Двоє офіцерів ЦРУ постраждали від такої ж "хвороби", коли перебували в Австрії й на Тайвані. Військова розвідка Росії таємно пропонувала бойовикам "Талібану" винагороду за вбивство солдатів західної коаліції в Афганістані, зокрема солдатів США, - пише Washington Post в редакційній статті. Потім комп'ютери Демократичної партії атакували хакери військової розвідки Росії, щоб вплинути на вибори 2016 року.

"Що відбувається? Всі описані вище інциденти виникли за період з 2016-го до поточного року. Хоч в кожному з них є сумнівні аспекти й питання без відповідей, разом вони все більше схожі на узгоджені дії Володимира Путіна, який веде асиметричну війну проти США", - йдеться в статті.

Читайте такожWashington Post: США могли б зміцнити армію України, щоб покарати Росію за поведінку в АфганістаніЦя війна використовує незвичне озброєння включно з направленим імпульсним радіочастотним випромінюванням, а також кібератаки, які сьгодні стали дуже розповсюдженими. В широкому сенсі Путін може переслідували політичні цілі, такі як змусити американців піти з Афганістану, вплинути на вибори в США чи зіпсувати зближення між США і Кубою. Або ж його атаки можуть бути тактичними й націленими ослабити кібербезпеку США, виснажити американських дипломатів й розвідників, які служать за кордоном.

"Президент Дональд Трамп з невідомих причин ніколи не вказував відверто Путіну на його брудні трюки. Тепер переможець виборів Джо Байден повинен це зробити. Є важливі питання, які потрібно вирішити з Росією, зокрема продовження дії угоди про скорочення наступального стратегічного озброєння. Але попри це, Байден повинен ще на початку своєї каденції дати Путіну зрозуміти, що він не буде мовчати чи терпіти такі чи будь-які інші атаки проти американців за кордоном з боку російських розвідувальних управлінь", - йдеться в статті.

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Переклад: Лесь Димань