Публічно Байден і його оточення заявили про підтримку наземного наступу, якщо Ізраїль прийде до висновку, що це найкращий крок.

Адміністрація Байдена закликає Ізраїль переглянути плани масштабного наземного наступу на сектор Газу і замість цього зробити вибір на користь "хірургічної" операції з використанням авіації і сил спеціальних операцій.

Як повідомляє The Washington Post, Білий дім вкрай стурбований можливими наслідками повномасштабного наземного наступу і все більше сумнівається в тому, що він дозволить знищити ХАМАС. Також це може зірвати переговори про звільнення майже 200 заручників і привести до численних жертв серед палестинських цивільних осіб та ізраїльських солдатів, яка може спровокувати різку ескалацію військових дій.

Публічно Байден і його оточення заявили про підтримку наземного наступу, якщо Ізраїль прийде до висновку, що це найкращий крок, додавши при цьому, що вони "ставлять важкі питання" з приводу цієї ідеї.

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У той же час, Reuters повідомляє, що представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США продовжать надавати підтримку Ізраїлю, в тому числі шляхом передачі боєприпасів. За його словами, Вашингтон підтримує тимчасове припинення вогню в секторі Газа, якщо це необхідно для звільнення заручників. Кірбі також сказав, що США попросили Ізраїль розповісти, які цілі війни проти ХАМАС, включаючи стратегію після виведення військ.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС - останні новини

Протягом усього цього конфлікту Ізраїль неодноразово заявляв, що його мета-ліквідувати ХАМАС, і Регев підтвердив це у своєму інтерв'ю, наполягаючи на тому, що для народу гази було б краще, якби угруповання було знищено.

Ізраїль прийняв рішення про розширення наземної операції у секторі Газа. Про це повідомив представник ізраїльської армії, бригадний генерал Даніель Хагарі.

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