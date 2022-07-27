У Пентагоні прокоментували поїздку Путіна в Тегеран.

Сполучені Штати Америки не побачили жодних ознак того, що Росія купила будь-які безпілотники в Ірану.

Про це сказав офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі під час спілкування з журналістами, пише AlArabiya.

"Ми не бачили жодних ознак фактичного постачання та/або купівлі іранських безпілотників Міністерством оборони Росії", - заявив Кірбі.

Він зазначив, що російський президент Володимир Путін, який шукає безпілотники в Тегерані, доводить, що Кремль "затиснутий" санкціями.

"Ми знаємо, що санкції позначаються на його оборонно-промисловій базі", - сказав Кірбі.

За словами прес-секретаря Пентагону, російські війська сповільнили рух на Донбасі і на півдні України.

"Але (звернення до Ірану за безпілотниками - УНІАН) демонструє всі ознаки того, що він хоче продовжувати вести цю війну, продовжувати знаходити нові способи вбивати українців", - зазначив він.

Нагадаємо, що Путін відвідав Іран 19 липня. У Тегерані він зустрівся з президентами Ірану і Туреччини.

Пізніше в російських провладних телеграм-каналах повідомили, що Іран нібито поставив Росії ударно-розвідувальні БПЛА "Shahed 129".

Вас також можуть зацікавити новини: