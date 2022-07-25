Окупанти хочуть детально опрацювати це питання з партнерами.

Очільник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що країна-окупант має намір створити свій "трибунал" над Україною за нібито її злочини на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Російська газета".

"Створення такого трибуналу під егідою ООН в поточній перспективі вкрай сумнівне. Зазначене питання більш доречно було б опрацьовувати з російськими партнерами по таких організаціях, як СНД, ОДКБ, БРІКС, ШОС", - заявив він.

В РФ мріють, що створення суду і його статут можуть оформити угодою між Росією і країнами, що входять в організації, а також "Л/ДНР".

Бастрикін додав, що до "трибуналу" повинні приєднатись "нейтральні" в Україні країни. Зокрема, Сирія, Іран і Болівія.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін заявив, що нібито більше не обмінюватимуть українських військовополонених. Українців хочуть тримати в ізоляторах тимчасового тримання.

Вас також можуть зацікавити новини: