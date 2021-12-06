Американські спортсмени візьмуть участь в олімпійських змаганнях.

Офіційна делегація, що представляє владу Сполучених Штатів, не поїде на Олімпійські ігри, які відбудуться в Пекіні в лютому 2022 року.

Про це представник Білого дому Дженніфер Псакі заявила на брифінгу, повідомляє Голос Америки.

"Адміністрація Байдена не відправлятиме ні дипломатичних представників, ні інших офіційних осіб на Олімпійські та Паралімпійські ігри 2022" - сказала вона.

За словами Псакі, влада США прийняла це рішення через порушення прав людини, які допускає керівництво Китаю, зокрема, щодо уйгурів.

Читайте такожСША підготували "до біса жорсткі" санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну - CNN"Але команда США і спортсмени отримають нашу повну підтримку, ми будемо їх підтримувати, самі залишаючись вдома", - пояснила Псакі.

Раніше Міністерство закордонних справ КНР заявило, що Китай у разі необхідності вживе "контрзаходів" на знак протесту проти запланованого США дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор.

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Автор: Вікторія Токарєва